В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

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В Солнечногорском районе таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, вернувшегося с специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пострадавший, который получил травмы на фронте, сообщил, что наступил на мину, что привело к ампутации части стопы в одном из медицинских учреждений Донецка. По словам мужчины, во время поездки на такси возник конфликт с водителем. В результате ссоры таксист принял решение выбросить его из салона автомобиля.
Пострадавшего нашел на дороге другой водитель. Мужчина лежал на земле, укрытый курткой. На одной ноге у него был кроссовок, а на другой — окровавленный бинт. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован.
Ранее стало известно, что российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести.
До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшего нашел на дороге другой водитель. Мужчина лежал на земле, укрытый курткой. На одной ноге у него был кроссовок, а на другой — окровавленный бинт. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован.
Ранее стало известно, что российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести.
До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова