Пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи
Под Тверью недовольная обслуживанием 65-летняя женщина сломала нос 21-летней сотруднице салона связи. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент случился в салоне связи в городе Торжке. Пожилая женщина осталась недовольна обслуживанием и, не сдержав эмоций, схватила терминал безналичной оплаты с прилавка. Она бросила его в девушку-менеджера, в результате чего та получила перелом носа. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.
Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное. В ходе беседы с участковым женщина призналась в содеянном и объяснила, что не планировала причинить вред, а лишь хотела выразить свой гнев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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