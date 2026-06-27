27 июня 2026, 16:26

Под Тверью пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи

Фото: iStock/blinow61

Под Тверью недовольная обслуживанием 65-летняя женщина сломала нос 21-летней сотруднице салона связи. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.