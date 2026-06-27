Женщина по ошибке выбросила килограмм золота

27 июня 2026, 14:14

В Турции женщина выбросила в мусор пакет с килограммом золота

Фото: iStock/bodnarchuk

Жительница турецкой Бурсы по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью 6,13 миллиона турецких лир (более 133 тысяч долларов), которое семья долгие годы откладывала на покупку собственного дома. Об этом сообщает портал TR Haber.