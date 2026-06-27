Женщина по ошибке выбросила килограмм золота
Жительница турецкой Бурсы по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью 6,13 миллиона турецких лир (более 133 тысяч долларов), которое семья долгие годы откладывала на покупку собственного дома. Об этом сообщает портал TR Haber.
Инцидент случился в районе Акчалар. Семья, обнаружив утрату, обратилась в полицию и местные коммунальные службы, которые приступили к поискам.
Глава семьи Седаир Курназ сообщил, что его супруга, занимаясь уборкой, ошибочно приняла пакет за мусор и выбросила его. В этом пакете, по словам Курназа, находилось около килограмма золота.
Он добавил, что пока неясно, успели ли мусоровозы вывезти отходы или пакет был подобран кем-то из людей, занимающихся сбором мусора. Мужчина отметил, что правоохранители уже осведомлены о происшествии, записи с камер видеонаблюдения в районе будут тщательно изучены.
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