Пенсионерка толкнула девочку на пути в московском метро: ее будут судить

22 апреля 2026, 16:19

Толкнувшую девочку в метро Москвы пенсионерку требуют отправить в психбольницу

В Москве завершили расследование инцидента на станции метро «Таганская», где пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на рельсы.





Как сообщили в столичной прокуратуре, 64-летняя женщина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому уголовное дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Инцидент произошел 9 ноября 2025 года.



По версии следствия, на платформе у женщины внезапно возникла неприязнь к школьнице, после чего она столкнула ребенка на пути. Действия пенсионерки квалифицировали как покушение на убийство.



Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина не могла осознавать свои действия и руководить ими из-за хронического психического расстройства. Дело передали в Таганский районный суд. Обвиняемая находится под стражей.



