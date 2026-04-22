В Петербурге 18-летний юноша жестоко избил 56-летнюю женщину на парковке
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего юношу, который избил 56-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, все произошло на парковке гипермаркета на Заневском проспекте. Очевидцы рассказали, что хулиган сначала нанес жертве несколько ударов руками, а когда она упала, продолжил бить ее ногами.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого. Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой груди, переломом ребер, ушибами внутренних органов и другими повреждениями.
Задержанного доставили в отдел полиции — ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас все обстоятельства нападения выясняются.
