Пенсионерка уехала втайне от семьи и пропала по пути в Москву из Бишкека

16 мая 2026, 19:35

Пенсионерка из Бишкека хотела уехать в Москву втайне от семьи и пропала

78-летняя жительница Бишкека пропала, тайно попытавшись уехать в Москву. Родственники пенсионерки уже не первый раз снимают ее с рейсов в российскую столицу, однако на этот раз женщина исчезла, пишет телеграм-канал Baza.





Сообщается, что в молодости она училась в Москве и в последние годы мечтала туда вернуться. 14 мая пенсионерка приобрела авиабилет, но в самолет не села и перестала выходить на связь.



Последний раз ее видели в аэропорту «Манас», а затем — на границе с Казахстаном. По предварительным данным, она могла попытаться добраться до Москвы наземным транспортом.



Близкие выражают серьезные опасения за ее безопасность. За несколько недель до инцидента им уже приходилось отговаривать пенсионерку от поездки и снимать ее с рейса.



