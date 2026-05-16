Пенсионерка уехала втайне от семьи и пропала по пути в Москву из Бишкека
78-летняя жительница Бишкека пропала, тайно попытавшись уехать в Москву. Родственники пенсионерки уже не первый раз снимают ее с рейсов в российскую столицу, однако на этот раз женщина исчезла, пишет телеграм-канал Baza.
Сообщается, что в молодости она училась в Москве и в последние годы мечтала туда вернуться. 14 мая пенсионерка приобрела авиабилет, но в самолет не села и перестала выходить на связь.
Последний раз ее видели в аэропорту «Манас», а затем — на границе с Казахстаном. По предварительным данным, она могла попытаться добраться до Москвы наземным транспортом.
Близкие выражают серьезные опасения за ее безопасность. За несколько недель до инцидента им уже приходилось отговаривать пенсионерку от поездки и снимать ее с рейса.