Женщина, которая отвезла детей в школу и пропала, нашлась живой спустя 11 лет
Американку нашли живой спустя 11 лет после исчезновения. Об этом сообщает издание Mirror.
В феврале 2002 года жительница штата Пенсильвания Бренда Хейст отвезла детей в школу и исчезла. Выяснилось, что на тот момент 42-летняя женщина переживала тяжелый развод и испытывала финансовые трудности. Мужа Бренды заподозрили в убийстве жены, но дело закрыли из-за недостатка доказательств и после того, как он успешно прошел полиграф.
Спустя время выяснилось, что в день исчезновения женщина встретила в парке незнакомцев, которые предложили ей уехать с ними во Флориду. Хейст согласилась и начала новую жизнь под чужим именем. В течение последующих лет она вела скрытный образ жизни, работала за наличные и старалась не оставить следов.
Бренда утверждала, что она вдова и что у нее никогда не было детей. В 2013 году ее арестовали за несколько преступлений, включая кражу водительских прав, и при проверке личности выяснилось, что это пропавшая много лет назад Хейст.
После задержания Бренда призналась, что ей стыдно за то, что она оставила семью, но тогда ей казалось, что это будет лучшим решением. После освобождения женщина переехала в Техас, к своей матери, но так и не смогла наладить отношения с детьми.
Читайте также: