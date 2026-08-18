Пенсионерка умерла после поджога проданной квартиры на улице Менжинского
68-летняя Наталья, устроившая пожар в квартире на улице Менжинского, умерла в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишет Telegram-канал Москва 24.
Имущество женщина продала в 2022 году за 9,2 млн рублей. По словам пенсионерки, вырученные средства похитили мошенники. При этом Наталья продолжала жить по прежнему адресу и не соглашалась освобождать жильё.
Новая собственница четыре года выплачивала ипотеку, однако заселиться в купленную недвижимость так и не смогла. 5 августа к пенсионерке пришли судебный пристав и хозяйка квартиры.
Перед выселением Наталья спросила: «Как же? Куда я?» Она попросила несколько минут, чтобы собрать вещи. Затем женщина облила стены горючей жидкостью и подожгла квартиру.
Огонь быстро распространился по помещениям, затронул соседние квартиры и повредил подъезд. Пенсионерку госпитализировали с тяжёлыми ожогами. Врачи почти две недели пытались спасти её жизнь, однако пациентка скончалась.
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