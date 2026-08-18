Тюремный психолог, которая влюбилась в заключённого, получила право снова работать
В Великобритании тюремному психологу, которую осудили за роман с заключённым, разрешили вернуться к профессиональной деятельности после временного отстранения. Об этом сообщает Daily Mail.
Расследование показало, что романтические отношения между сотрудницей Лизой Форджионе и её возлюбленным завязались ещё в октябре 2019 года. Летом 2021 года женщина уволилась, однако связь с заключённым не прекратилась.
Долгое время Лиза отправляла мужчине откровенные фотографии, а также поздравительные открытки ко Дню святого Валентина и на день рождения – в одной из них она называла заключённого лучшим другом, которого она будет любить вечно. За нарушение профессиональной этики психолога лишили лицензии на девять месяцев, после чего ей разрешили возобновить работу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в запертой изнутри квартире во Владивостоке обнаружили тело 19-летнего парня. Правоохранители приехали, когда с ними связались соседи погибшего — людей встревожил трупный запах.
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