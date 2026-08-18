Тюремный психолог, которая влюбилась в заключённого, получила право снова работать

18 августа 2026, 04:56

В Великобритании тюремный психолог вновь сможет работать после романа с заключённым

Фото: iStock/OlFedv

В Великобритании тюремному психологу, которую осудили за роман с заключённым, разрешили вернуться к профессиональной деятельности после временного отстранения. Об этом сообщает Daily Mail.