Пенсионерка упала в овраг и 4 дня ждала помощи

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72-летняя американка упала в овраг и выжила, проведя там четыре дня, пока ждала помощи.
Idaho Statesman сообщает, что 5 декабря Пенни Кей Кларк из штата Айдахо случайно съехала на автомобиле в овраг в округе Кэньон.
Машина упала с высоты и оказался в глубокой впадине. Женщина не смогла выбраться из оврага самостоятельно, и провела там четверо суток, по ка её не обнаружили местные жители.
Спасатели спустились к женщине и выяснили, что она находится в сознании. Спустя 2 часа её вытащили из оврага и передали парамедикам. Женщину осмотрели и вертолётом доставили в ближайшую больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
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Машина упала с высоты и оказался в глубокой впадине. Женщина не смогла выбраться из оврага самостоятельно, и провела там четверо суток, по ка её не обнаружили местные жители.
«Это, честно говоря, один из самых невероятных случаев, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах. Это истинное свидетельство силы и стойкости Пенни Кларк», —говорит шериф округа Кэньон Киран Донахью.Читайте также:
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Мария Фирсова