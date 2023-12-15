В Севастополе директор школы не пустила на занятия ученицу с рыжими волосами

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В Севастополе директор школы №57 отказалась пустить 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос.
«Mash на волне» пишет, что 75-летняя россиянка осталась недовольна тем, что школьница пришла в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор отказывалась пропускать школьницу в класс.
Тогда в дело пришлось вмешаться отцу девочки. Он угрожал вызвать полицию. А в ответ получил ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно.
Данным случаем заинтересовались в севастопольской прокуратуре. Директор получила штраф за нарушение права на образование.
Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.
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Тогда в дело пришлось вмешаться отцу девочки. Он угрожал вызвать полицию. А в ответ получил ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно.
Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.
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Мария Фирсова