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В Москве полиция начала проверку после концерта Гуфа

15 декабря 2023, 10:53
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Во время концерта госпитализировали девушку с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.
SHOT сообщает, что неизвестный мужчина напал на 30-летнюю фанатку во время концерта рэпера Гуфа.

Девушка из Хабаровска вместе c подругой пришла на выступление. В толпе у неё произошёл конфликт с мужчиной. Она решила заснять агрессивного оппонента на камеру, а в ответ получила сильный удар по лицу. Мужчина также разбил телефон девушки.


Пострадавшую госпитализировали в больницу им. Иноземцева. У неё диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости.

Полицейские ищут нападавшего.

Ранее сообщалось, что в отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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#москва
#концерт
#полиция
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Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС РФ
Суд заочно приговорил режиссёра Вырапаева к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
15 декабря 2023, 10:57

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы режиссёра Ивана Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что суд признал Вырапаева виновным по статье Уголовного кодекса о распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. В связи с этим, ему заочно вынесли приговор об отбывании наказания в исправительной колонии общего режима сроком на восемь лет. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение четырёх лет. 

Режиссёр Иван Вырыпаев с марта по декабрь прошлого года публично распространял в интернете информацию о том, что ВС РФ якобы уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и ликвидируют гражданское население на территории Украины в рамках спецоперации. 

Суд заочно приговорил режиссёра, поскольку в настоящее время он находится в международном розыске. 

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#суд
#фейки
#приговор
#вс рф
#режиссёр
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Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы из-за звонка бывшего
В Архангельске мужчина задушил сожительницу из-за звонка ее бывшего
15 декабря 2023, 10:36

Фото: istock / Halfpoint

В Архангельской области 45-летнего мужчину осудили на 7 лет колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом информирует региональное управление следственного комитета РФ.

Судебно-медицинское исследование установлено, что её смерть наступила в результате тупой травмы шеи, механической асфиксии.

По версии следствия, 8 июня в доме по проспекту Обводный канал в Архангельске пьяный мужчина увидел, как его сожительнице позвонил бывший молодой человека. Она ответила на звонок, что очень возмутило мужчину. Он набросился на свою подругу и задушил ее. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде ревнивец признал свою вину. 

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Березовский, обвиняемого в убийстве медбрата. Подробнее об этом читайте в нашем материале

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#убийство
#мужчина
#рф
#суд
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Отца устроившей стрельбу в брянской школе школьницы отпустили из СИЗО
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО
15 декабря 2023, 09:46

Фото: istock / Maddie Red Photography

Отца 14-летней Алины, устроившей стрельбу в брянской школе, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий до 7 февраля. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном, Интернетом и общаться с участниками дела. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Мужчина обвиняется по двум статьям — «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства».  

По данным канала, после прочтения десяти дневников девочки, следователи пришли к выводу, что отец совершал в отношении неё психологическое и физическое насилие. Но судья не включил этот довод в постановление об аресте, и теперь основания для серьезного приговора нет. 

Афанаскин только частично признал вину по статье о небрежном хранении оружия.

До этого выяснилось, что студента из Башкирии, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#насилие
#следователи
#хранение
#запрет
#отец
#мужчина
#сизо
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В Нальчике предотвратили теракт на вокзале
15 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/fergregory

У местного жителя дома в ведре обнаружили два СВУ, которые он планировал привести в действие под Новый год.
SHOT сообщает, что силовики пришли с обысками к 42-летнему Виталию Г. в квартиру в переулке Голубых Елей. На допросе он признался, что был в постоянном контакте с украинскими кураторами по телефону. 

Мужчина приобрёл необходимое для производства самодельного взрывного устройства и спрятал в съёмном гараже. В помещении обнаружили два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ. Они были зафиксированы в металлическом ведре. 

По словам задержанного, он планировал подорвать СВУ в декабре в здании железнодорожного вокзала Нальчика. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления».

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#вокзал
#всу
#взрыв
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В Новороссийске водитель маршрутки избил подростков на остановке
15 декабря 2023, 09:06

Фото: istock / Dzurag

В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов ищут водителя маршрутки, который избил двоих подростков. Родители сняли побои и обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — сказано  в сообщении.
Случай нападения водителя транспортного средства на подростков произошел на остановке «Улица Сосновая» в станице Раевской вечером 14 декабря. Среди пострадавших девушка и молодой человек.

Ранее сообщалось, что в Урене женщина загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#конфликт
#человек
#полицейские
#избиение
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Женищна загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию
В Урене женщина, пытаясь сделать самогон, загорелась и попала в реанимацию
15 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / wutwhanfoto

В городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решили сварить самогон. В результате женщина загорелась и оказалась в реанимации.

Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, в процессе приготовления  самогона алкоголь оказался в контакте с горящим газом. Женщина попыталась устранить проблемы, но поскользнулась и загорелась. 

Супруг смог быстро потушить возгорание без помощи пожарных. Женщину доставили в реанимацию, где диагностировали 80% ожогов тела. Ее муж от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкания электрического щита.

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#алкоголь
#женщина
#возгорание
#тела
#пожар
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В Орле у 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры
15 декабря 2023, 08:45

Фото: istockphoto/matimix

Спортсмена с поля госпитализировали в реанимацию.
SHOT пишет, что инцидент случился во время матча любительских команд. Студенту аграрного университета, защитнику ФК «Олимп Кромы» Даниле стало плохо спустя 5 минут после начала матча.

Другие футболисты увидели, что с игроком что-то не так, и заменили его. Потом вызвали скорую. Пока медики спешили на помощь, парни сами оказывали помощь пострадавшему и делали компресс. 

Сейчас студент в стабильном состоянии в больнице. Ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции. CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки».

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#здоровье
#спорт
#футбол
#происшествие
#инсульт
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В Красноярске годовалый ребенок умер в больнице, работает СК
СК РФ: в Красноярске после гибели годовалой девочки в больнице возбудили дело
15 декабря 2023, 08:37

Фото: istock / sudok1

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в больнице. Об этом сообщает региональный главк СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в следственном комитете. 
Сообщается, что 16 ноября у девочки были замечены симптомы простудного заболевания и кашель. Мать лечила ребенка сама с помощью антибиотиков. 18 нобря состояние малышки ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер 26 ноября.  

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

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#ск
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Британского мальчика, который исчез 6 лет назад, нашли во Франции
15 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/tatyana_tomsickova

Британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции.
CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки». В итоге Бэтти нашли в Верхней Гаронне, недалеко от города Тулузы. По словам семьи, он должен вскоре вернуться в Англию.

Бабушка Сьюзен Каруана, которая является законным опекуном, сказала британской газете The Sun, что уже поговорила с Алексом.

«В настоящее время он находится у властей Франции. Это такой шок. Я так счастлив. Я говорил с ним, и он в порядке», —говорит Каруана. 
По словам представителя полиции Большого Манчестера, расследование было сложным и длительным. 

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#франция
#дети
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