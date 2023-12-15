В Москве полиция начала проверку после концерта Гуфа

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Во время концерта госпитализировали девушку с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.
SHOT сообщает, что неизвестный мужчина напал на 30-летнюю фанатку во время концерта рэпера Гуфа.
Девушка из Хабаровска вместе c подругой пришла на выступление. В толпе у неё произошёл конфликт с мужчиной. Она решила заснять агрессивного оппонента на камеру, а в ответ получила сильный удар по лицу. Мужчина также разбил телефон девушки.
Пострадавшую госпитализировали в больницу им. Иноземцева. У неё диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости.
Полицейские ищут нападавшего.
Ранее сообщалось, что в отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
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Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
Девушка из Хабаровска вместе c подругой пришла на выступление. В толпе у неё произошёл конфликт с мужчиной. Она решила заснять агрессивного оппонента на камеру, а в ответ получила сильный удар по лицу. Мужчина также разбил телефон девушки.
Полицейские ищут нападавшего.
Ранее сообщалось, что в отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
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Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
Мария Фирсова