Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Заблудившегося в заснеженном лесу мужчину спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В службу 112 поступил звонок от мужчины, который заблудился в лесном массиве возле деревни Кузнецы Павлово-Посадского городского округа.
Стоит отметить, что благодаря профессионализму сотрудников «Мособлпожспаса» медицинская помощь для мужчины не потребовалась.
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«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на поиски потеряшки. По пути следования к месту происшествия спасатели связались с 59-летним мужчиной по телефону и объяснили, как через мобильное приложение передать данные о своём местонахождении.<…> В течение часа работники подразделений нашли заблудившегося и вывезли его из лесного плена. Спасатели отогрели продрогшего мужчину, напоили горячим чаем и доставили его домой», - поделился старший смены Николай Воронов.
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Мира Полтева