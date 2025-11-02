В Мытищах ссора в школьном чате из-за дивана закончилась прокуратурой
Жительница Мытищ подала заявление в прокуратуру на соседку после ссоры в родительском чате. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Конфликт между мамами учеников начался из-за продажи дивана. Мадина разместила объявление на сайте, и Ирина решила его купить, но узнала продавца и передумала. Когда дилер напомнила о диване в школьном чате, покупатель расценила это как оскорбление.
В ходе спора женщины затронули национальную тему. Ирина написала фразу про аул, а Мадина заявила о роли нерусских народов в победе в Великой Отечественной войне. Покупатель пояснила, что конфликтовала с семьёй гражданки давно и пожаловалась на их агрессивное поведение и угрозы в адрес других родителей.
После инцидента в чате Ирина направила заявление в прокуратуру. Она считает, что ситуация требует вмешательства правоохранительных органов.
Читайте также: