В порту Краснодарского края загорелся буксир

02 ноября 2025, 13:16

Прокуратура начала проверку после пожара на буксире в порту «Кавказ»

Фото: Istock/surasak petchang

В порту «Кавказ» в Краснодарском крае произошло возгорание буксира. Об этом инциденте сообщила Южная транспортная прокуратура.