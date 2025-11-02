Достижения.рф

В порту Краснодарского края загорелся буксир

Прокуратура начала проверку после пожара на буксире в порту «Кавказ»
Фото: Istock/surasak petchang

В порту «Кавказ» в Краснодарском крае произошло возгорание буксира. Об этом инциденте сообщила Южная транспортная прокуратура.



На основании произошедшего ведомство инициировало проверку. Сотрудники надзорного органа должны оценить, как портовые службы исполняют законодательство о безопасности судоходства. В своём заявлении прокуратура отметила, что по итогам проверки она рассмотрит вопрос о необходимости принять меры реагирования.

Ранее, в ночь на 2 ноября, в порту города Туапсе загорелся нефтеналивной танкер. Как сообщили в оперативном штабе региона, причиной возгорания послужило падение фрагментов сбитых беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, и в результате инцидента никто не пострадал. Однако палубная надстройка танкера получила повреждения.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0