В порту Краснодарского края загорелся буксир
В порту «Кавказ» в Краснодарском крае произошло возгорание буксира. Об этом инциденте сообщила Южная транспортная прокуратура.
На основании произошедшего ведомство инициировало проверку. Сотрудники надзорного органа должны оценить, как портовые службы исполняют законодательство о безопасности судоходства. В своём заявлении прокуратура отметила, что по итогам проверки она рассмотрит вопрос о необходимости принять меры реагирования.
Ранее, в ночь на 2 ноября, в порту города Туапсе загорелся нефтеналивной танкер. Как сообщили в оперативном штабе региона, причиной возгорания послужило падение фрагментов сбитых беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, и в результате инцидента никто не пострадал. Однако палубная надстройка танкера получила повреждения.
