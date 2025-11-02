В российском регионе мать заколола собственного шестилетнего сына
В Татарстане следователи передали в суд уголовное дело о жительнице Казани, которая нанесла своему шестилетнему сыну множественные удары ножом. Подробности сообщает республиканское управление СК.
Инцидент произошёл 3 апреля. Ребенок скончался на месте от полученных ранений. Судебно-медицинская экспертиза выявила у 29-летней женщины хроническое психическое расстройство.
Следственный комитет сообщил, что это заболевание лишает её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Следствие направило в суд постановление о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
