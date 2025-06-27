Пенсионерка в Тулуне, действуя по указанию аферистов, облила зеленкой офис банка

27 июня 2025, 09:59

Фото: iStock/ultramarine5

В офисе банка в Тулуне произошел инцидент с участием пенсионерки, которая, следуя указаниям телефонных мошенников, разлила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги. Об этом пишет РИА Новости.