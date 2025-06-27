Пенсионерка в Тулуне, действуя по указанию аферистов, облила зеленкой офис банка
В офисе банка в Тулуне произошел инцидент с участием пенсионерки, которая, следуя указаниям телефонных мошенников, разлила зеленку и выкрикивала провокационные лозунги. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ГУМВД по Иркутской области, женщина, находясь под воздействием угроз и обещаний вернуть похищенные деньги, пыталась выполнить требования злоумышленников.
Сотрудники банка попытались успокоить пенсионерку, однако она отказывалась общаться и продолжала действовать по указаниям с мобильного телефона. Инцидент завершился, когда женщина попыталась разбить свой телефон, что также было частью плана мошенников.
Как выяснили правоохранительные органы, пенсионерка ранее стала жертвой мошенничества и лишилась более 1,2 миллиона рублей, большая часть из которых была получена в кредит. Злоумышленники убедили её перевести средства на «безопасные» счета, утверждая, что её аккаунт на сайте «Госуслуги» был взломан.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, с пострадавшей работают следователи. Полиция призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.
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