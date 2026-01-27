В заднем проходе пенсионера обнаружили подводку для глаз
В Японии врачи во время вскрытия обнаружили у умершего пожилого мужчины необычную причину многолетних болей.
Как пишет Need To Know, в прямой кишке покойного находилась подводка для глаз, к которой со временем прирос камень из мочевого пузыря. Сообщается, что мужчина около трёх лет жаловался на боли в животе.
В примерно 60-летнем возрасте, во время очередного приступа, он потерял сознание, и его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Чтобы выяснить происхождение симптомов, медики провели вскрытие.
По их данным, инородный предмет повредил стенку прямой кишки и задел мочевой пузырь. Из-за осложнений у мужчины увеличилась селезёнка, а мочеточники оказались растянутыми. Причиной смерти назвали сепсис, развившийся на фоне острого воспаления левой почки.
Также отмечается, что полиция при осмотре жилья нашла в спальне вибратор, а брат умершего рассказал, что тот часто носил женскую одежду. Предполагается, что подводку почивший мог ввести самостоятельно в целях сексуального удовлетворения.
