Российского актера задержали с наркотиками на дороге
Под Воронежем задержали актера местного театра «Попкорн Драма» Дмитрия Лысенко. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.
По данным собеседника СМИ, задержание произошло вечером 23 января. 33-летнего артиста остановили, когда он вместе с приятелями ехал из села Нижнее Турово в сторону Воронежа.
В полиции уточнили, что мужчину попросили поднять руки для досмотра, после чего из карманов выпали около 12 пакетиков с веществом, предположительно, марихуаной. Изъятое направили на экспертизу. Как пишут обозреватели, Лысенко находится под подпиской о невыезде, а в МВД по факту произошедшего проводят проверку.
Помимо работы в театре, Дмитрий Лысенко преподает в центре современной драмы и в продюсерском центре «Я». Сам он ситуацию пока не комментировал.
