Российского актера задержали с наркотиками на дороге

27 января 2026, 18:49

Актера Дмитрия Лысенко задержали с марихуаной в Воронежской области

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Под Воронежем задержали актера местного театра «Попкорн Драма» Дмитрия Лысенко. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.