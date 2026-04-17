Пенсионерка вернула себе проданную квартиру через суд и сбежала

17 апреля 2026, 11:18

Вернувшая себе квартиру через суд пенсионерка сбежала от следствия в Петербурге

Фото: istockphoto/LENblR

В Санкт-Петербурге пенсионерка, которая через суд вернула себе проданную квартиру, скрылась от следствия и отказалась проходить экспертизу по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





По информации СМИ, летом 2024 года женщина продала квартиру на проспекте Энтузиастов за 5,1 миллиона рублей. Позже она обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, заявив, что её вынудили это сделать телефонные мошенники. Новые собственники успели оформить права на жильё, но въехать не смогли — продавщица отказалась выселяться.



Покупатели подали иск о выселении, а пенсионерка — встречный иск о недействительности сделки. Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу — она не выявила психических расстройств, но подтвердила, что в момент продажи женщина находилась под манипулятивным воздействием. Суд признал сделку недействительной, вернул квартиру пенсионерке и обязал её вернуть покупателям деньги.



После этого покупатели добились возбуждения уголовного дела. В январе 2025 года его завели по статье о мошенничестве, где покупателей признали потерпевшими, а пенсионерку — подозреваемой. Следователь назначил новую судебно-психиатрическую экспертизу на 30 января, но женщина стала уклоняться от добровольного исследования. Когда её попытались направить на проверку под надзором, она сбежала от сопровождающих и до сих пор находится в розыске.



