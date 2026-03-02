Адвокат Анны Седоковой объяснила, куда исчезла квартира за 150 миллионов рублей

02 марта 2026, 17:34

Адвокат Анны Седоковой заявила, что певица ничего не должна семье Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова прокомментировала имущественные вопросы после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает StarHit.





По её словам, у певицы отсутствуют какие-либо обязательства перед семьёй спортсмена, поскольку спорного имущества фактически уже не существует.



Юрист пояснила, что квартира, подаренная Седоковой во время брака, была продана ещё при жизни Тиммы. Полученные средства супруги направили на семейные расходы и закрытие крупной ипотеки, оформленной ранее для покупки этой же недвижимости.





«На момент смерти никакого имущества уже не было. Насколько мне известно, под проданную в браке квартиру была взята огромная ипотека, которую после продажи тут же погасили. Рыночная стоимость — 150 миллионов, но квартира не была продана за такие деньги. У нас нет никакого имущества, чтобы его делить!» — заявила адвокат.