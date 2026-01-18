Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
В Татарстане женщина выпала из кабины башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Чрезвычайное происшествие случилось на механическом заводе имени Ленина в Бугульме. Согласно предварительным данным, строительный кран внезапно обрушился во время работы.
63-летняя сотрудница осталась в живых, но получила значительные травмы. Пострадавшую немедленно госпитализировали. Прокуратура начала расследование для выяснения причин произошедшего. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
