Пропавшую молодую актрису из Самары могли завербовать в секту
Начинающая актриса из Самары, которая пропала, могла попасть в опасную секту, передают «Известия».
В последнее время в социальных сетях Екатерины начали появляться посты о сомнительных тренингах и женских мастер-классах. По словам близких, она могла присоединиться к сообществу «Мудрость и сила», которое имеет признаки секты: агрессивная реклама, жесткая внутренняя иерархия и использование псевдонаучных и эзотерических методов.
Незадолго до исчезновения Екатерина сообщила родным, что отправляется в Казахстан «для обучения в своей школе». Впоследствии её видели в одном из городов этой страны, где она просила деньги у прохожих. Родные также узнали, что для выполнения заданий «школы» Екатерина взяла кредит на сумму 3 миллиона рублей.
Екатерине 32 года. До недавнего времени она работала мастером по наращиванию ресниц и бровей. Потом она попробовала себя в рекламе, модельном и шоу-бизнесе. Недавно она рассталась с мужем, с которым была вместе десять лет. У них двое детей, которые остались с отцом.
