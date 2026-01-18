Российских туристов атакуют ядовитые медузы на побережье Пхукета
На Пхукете несколько туристов пострадали от укусов медуз, среди пострадавших есть россиянка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Одна из отдыхающих во время плавания ощутила, что её кожу обвила змея, и мгновенно почувствовала сильное жжение. На ноге сначала появились полосы, напоминающие удары кнута, затем возникли волдыри, невыносимый зуд, красные полосы с отёком и трудности со сном.
Эти симптомы указывают на ожог от ядовитой медузы. Такие виды медуз, от коробчатых до «морской крапивы», часто можно встретить у берегов Пхукета.
