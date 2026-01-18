У россиянина нашли тяжелое заболевание из-за злоупотребления энергетиками
В Подмосковье у 28-летнего мужчины, который на протяжении пяти лет выпивал по три банки энергетика в день, медики обнаружили серьезное заболевание. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В начале этого года житель Красногорска, увлекавшийся энергетическими напитками, решил пройти медицинское обследование. Однако перед сдачей анализов он выпил очередную порцию энергетика, что повлияло на результаты.
После этого врачи направили его на госпитализацию. В больнице выяснилось, что у мужчины подагра, вызванная употреблением фруктозы, содержащейся в энергетических напитках. Из-за этого серьезного заболевания россиянин провел все январские праздники в больнице.
