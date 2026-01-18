У россиянина нашли тяжелое заболевание из-за злоупотребления энергетиками

18 января 2026, 17:21

В Подмосковье у выпивавшего по три банки энергетика в день мужчины нашли подагру

Фото: iStock/bauwimauwi

В Подмосковье у 28-летнего мужчины, который на протяжении пяти лет выпивал по три банки энергетика в день, медики обнаружили серьезное заболевание. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.