Во Владивостоке 19-летнего парня нашли мёртвым в запертой изнутри квартире
В квартире во Владивостоке обнаружили тело 19-летнего парня – дверь оказалась заперта изнутри. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Соседей встревожил сильный трупный запах, который они ощутили из жилья. На место прибыли правоохранительные органы. Связаться с владельцами квартиры не удалось, поэтому специалистам пришлось срезать решётку и проникнуть внутрь через окно. Внутри они нашли тело молодого человека.
Входная дверь была закрыта на замки и щеколду, ручку дополнительно удерживал стул. Рядом с погибшим лежал тонометр – по всей видимости, он измерял давление незадолго до смерти. Точная причина случившегося будет установлена по результатам экспертизы.
Ранее «Радио 1» передавало, что моторная лодка с двумя людьми перевернулась в Усть-Большерецком округе на Камчатке. Одному из находившихся в ней рыбаков удалось выбраться на сушу, а другой мужчина пропал без вести.
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