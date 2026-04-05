«Это душераздирающе»: Пенсионерка встретилась с пропавшим 12 лет назад котом

Британская пенсионерка встретилась с пропавшим 12 лет назад котом
В городе Стаурбридж, Великобритания, нашли кота по кличке Сэм, который исчез 12 лет назад. Животное обнаружили всего в 800 метрах от дома, где оно раньше жило, сообщает People.
Анджела Фернивал взяла Сэма и его брата Тоби из приюта в 2011 году. Когда питомцы освоились, хозяйка стала выпускать их на улицу. В мае 2014 года Сэм ушёл на прогулку и не вернулся.
«Это было душераздирающе», — вспоминала женщина.
После безуспешных поисков она смирилась с потерей и переехала в Киддерминстер. В марте 2026 года 63-летней Фернивал неожиданно позвонили из приюта. Прохожие нашли Сэма неподалёку от её прежнего дома и передали спасателям. С помощью микрочипа удалось установить хозяйку. Спустя долгие годы женщина воссоединилась со своим 15-летним питомцем.
Предполагается, что всё это время кот прожил на улице. У него диагностировали ушную инфекцию и проблемы с щитовидной железой. Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал хозяйку.
«Просто удивительно, что он выжил», — отметила Фернивал.
Сейчас кот живёт с женщиной и её маленькой собакой. Брат Сэма, Тоби, скончался около шести лет назад.