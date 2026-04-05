«Это душераздирающе»: Пенсионерка встретилась с пропавшим 12 лет назад котом

05 апреля 2026, 16:02

Британская пенсионерка встретилась с пропавшим 12 лет назад котом

В городе Стаурбридж, Великобритания, нашли кота по кличке Сэм, который исчез 12 лет назад. Животное обнаружили всего в 800 метрах от дома, где оно раньше жило, сообщает People.





Анджела Фернивал взяла Сэма и его брата Тоби из приюта в 2011 году. Когда питомцы освоились, хозяйка стала выпускать их на улицу. В мае 2014 года Сэм ушёл на прогулку и не вернулся.





«Это было душераздирающе», — вспоминала женщина.

«Просто удивительно, что он выжил», — отметила Фернивал.