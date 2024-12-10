Украинскому беглецу от мобилизации жизнь спас рыжий котенок

Фото: iStock/Olena Palaguta
В Карпатах рыжий котенок спас жизнь украинцу, который пытался скрыться от мобилизации, переходя границу с Румынией.
28-летний мужчина, бежавший из Харьковской области, оказался в овраге глубиной около 400 метров в Мармарошском горном массиве. Он провел более суток в условиях сильного мороза, прежде чем был найден спасателями.
Все это время его согревал котенок, которого мужчина нес за пазухой, сообщает Associated Press. Спасатели обнаружили беглеца благодаря пятичасовой операции, и именно присутствие животного помогло ему выжить в таких суровых условиях.
Позже стало известно, что мужчина — журналист Владислав Дуда, а его пушистого спутника зовут Персик.
Ранее сообщалось, что в парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста.
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Все это время его согревал котенок, которого мужчина нес за пазухой, сообщает Associated Press. Спасатели обнаружили беглеца благодаря пятичасовой операции, и именно присутствие животного помогло ему выжить в таких суровых условиях.
Позже стало известно, что мужчина — журналист Владислав Дуда, а его пушистого спутника зовут Персик.
Ранее сообщалось, что в парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста.
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Мария Моисеева