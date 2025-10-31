Пенсионерка за рулём иномарки протаранила остановку в Новосибирске, пострадали дети
В Новосибирске автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.
Среди пострадавших — двое детей восьми и девяти лет, а также три женщины в возрасте 28, 40 и 43 лет. Всех их экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По данным портала Ngs.ru, за рулём автомобиля находилась 76-летняя женщина, ранее работавшая учителем в Железнодорожном районе города. Обстоятельства происшествия уточняются.
Согласно одной из версий, авария произошла из-за того, что женщина перепутала педали газа и тормоза.
