Пенсионерка за рулём иномарки протаранила остановку в Новосибирске, пострадали дети

31 октября 2025, 13:16

Пенсионерка на автомобиле протаранила остановку в Новосибирске

Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.