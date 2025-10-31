Достижения.рф

Шестеро детей сбежали из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде и пропали

Фото: iStock/corrigan201

В Нижнем Новгороде шестеро воспитанников социально-реабилитационного центра «Вера» пропали после побега. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.



По данным источника, дети в возрасте от 8 до 14 лет ушли из учреждения вечером накануне. Предполагается, что несовершеннолетние могут находиться в разных частях города, а между ними нет каких-либо связей.

Отмечается, что одна из девочек ранее уже предпринимала попытку побега.

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода разыскивают детей, а сотрудники центра призывают граждан сообщать любую информацию о предполагаемом местонахождении воспитанников.

Анастасия Чинкова

