ТАСС: пострадавшая в аварии у автобусной остановки в Твери скончалась в больнице

31 октября 2025, 13:02

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Женщина, пострадавшая в ДТП у автобусной остановки на улице Оснабрюкской в Твери 23 октября, скончалась в больнице. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.