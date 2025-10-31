ТАСС: пострадавшая в аварии у автобусной остановки в Твери скончалась в больнице
Женщина, пострадавшая в ДТП у автобусной остановки на улице Оснабрюкской в Твери 23 октября, скончалась в больнице. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным следствия, 27‑летний водитель Opel, превысив скорость, не справился с управлением и врезался в остановку.
В результате аварии в больницу доставили четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Прокуратура обжаловала решение суда об отказе арестовать подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Махачкале маленькая россиянка попала под колеса машины.
Читайте также: