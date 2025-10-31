Российская воспитательница год избивала детей и пошла под суд

31 октября 2025, 13:06

В ЯНАО осудят бывшую воспитательницу за побои детей

Фото: iStock/Irina_Geo

В Новом Уренгое перед судом предстанет бывшая воспитательница детского сада, обвиняемая в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ЯНАО в своем телеграм-канале.