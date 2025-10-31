Российская воспитательница год избивала детей и пошла под суд
В ЯНАО осудят бывшую воспитательницу за побои детей
В Новом Уренгое перед судом предстанет бывшая воспитательница детского сада, обвиняемая в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ЯНАО в своем телеграм-канале.
По версии следствия, с марта 2023 по январь 2024 года женщина систематически избивала троих воспитанников. Ее действия квалифицировали по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что сотрудников московского детского сада при школе №1359, которые оскорбили воспитанников, назвав их «чурбанами», «больными» и «азертутками», отстранили от работы.
