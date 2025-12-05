Пенсионерка забрала себе проданную квартиру и деньги в Туле

05 декабря 2025, 19:18

Mash: В Туле пенсионерка отказалась возвращать деньги и проданное жилье

Фото: istockphoto/LENblR

В Туле пенсионерка вернула свою квартиру после ее продажи, оставив покупателей без жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.