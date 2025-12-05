Пенсионерка забрала себе проданную квартиру и деньги в Туле
В Туле пенсионерка вернула свою квартиру после ее продажи, оставив покупателей без жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
70-летняя женщина продала недвижимость за 1,6 миллиона рублей, при этом договорившись с покупателями о том, что получит деньги только после оформления права собственности. На следующий день после сделки пенсионерка обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников.
По ее словам, злоумышленники выманили у нее 660 тысяч рублей. После подачи заявления она забрала деньги из банковской ячейки. Через три месяца заявительница обратилась в суд с просьбой аннулировать сделку, ссылаясь на действия телефонных мошенников.
Во время экспертизы у нее выявили «смешанную тревожную и депрессивную реакцию, связанную с расстройством адаптации».
Суд постановил вернуть квартиру новым владельцам, а пенсионерке — вернуть деньги. Однако она не отреагировала на требование суда, и теперь средства придется взыскать с помощью судебных приставов.
