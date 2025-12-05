«К успеху шёл»: Россиянин пытался угнать авто, но не смог и сладко заснул
В Рязанской области суд вынес приговор по делу об угоне автомобиля. Об этом информирует областная прокуратура.
Событие произошло в июле 2025 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло автомобиля «Лада», проник в салон и попытался завести машину, соединив провода. Угон не состоялся, так как «Ладу» завести не удалось. После неудачной попытки мужчина остался в салоне и заснул.
Утром его обнаружили и задержали сотрудники полиции, прибывшие на место. Суд признал мужчину виновным в покушении на неправомерное завладение транспортным средством. Он получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
