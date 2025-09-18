Достижения.рф

Пенсионерка задушила подругу кабелем во время отдыха на курорте

The Sun: британка задушила подругу кабелем на курорте в Испании
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Британская пенсионерка убила подругу на курорте в Испании. Об этом сообщает издание The Sun.



Отмечается, что трагедия произошла в городе Бенидорм. Знакомый двух туристок из Великобритании обратился в полицию после того, как обнаружил одну из них мёртвой в квартире. Предварительно сообщается, что у погибшей вокруг шеи был обмотан кабель.

Подозреваемая в совершении преступления 64-летняя туристка сдалась экстренным службам. Её задержали на месте происшествия. Кабель, найденный на месте, передали судебно-медицинским экспертам для проведения необходимых проверок и установления точной причины смерти.

Расследование продолжается, правоохранители изучают все обстоятельства трагедии и мотивы преступления.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0