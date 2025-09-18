Пенсионерка задушила подругу кабелем во время отдыха на курорте
Британская пенсионерка убила подругу на курорте в Испании. Об этом сообщает издание The Sun.
Отмечается, что трагедия произошла в городе Бенидорм. Знакомый двух туристок из Великобритании обратился в полицию после того, как обнаружил одну из них мёртвой в квартире. Предварительно сообщается, что у погибшей вокруг шеи был обмотан кабель.
Подозреваемая в совершении преступления 64-летняя туристка сдалась экстренным службам. Её задержали на месте происшествия. Кабель, найденный на месте, передали судебно-медицинским экспертам для проведения необходимых проверок и установления точной причины смерти.
Расследование продолжается, правоохранители изучают все обстоятельства трагедии и мотивы преступления.
