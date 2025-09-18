В Риге местная националистка напала на пожилую русскую женщину в больнице

18 сентября 2025, 20:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

В клинической больнице имени Страдыня в Риге произошёл скандал – местная националистка Сармите Валайне словесно напала на пожилую русскоязычную пациентку, агрессивно требуя говорить исключительно по-латышски, сообщает Telegram-канал SHOT.