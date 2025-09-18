В Риге местная националистка напала на пожилую русскую женщину в больнице
В клинической больнице имени Страдыня в Риге произошёл скандал – местная националистка Сармите Валайне словесно напала на пожилую русскоязычную пациентку, агрессивно требуя говорить исключительно по-латышски, сообщает Telegram-канал SHOT.
На видео, снятом самой Валайне, видно, как она откровенно издевается над пациенткой, насмехаясь над её акцентом и незнанием государственного языка. В ответ пожилая женщина спокойно произнесла: «Не обижайте меня. Я не ругаюсь с Вами».
После публикации видео националистка разместила пост в одной из соцсетей с оскорблениями в адрес русскоязычной части населения Латвии. В нём она назвала женщину «нацисткой» и «оккупанткой», а русский язык – «жаргоном». Кроме того, Валайне открыто призвала к отказу в медицинской помощи русскоговорящим и к их депортации из страны.
Известно, что Сармите Валайне является активной участницей Национального объединения Латвии – политической силы с выраженной националистической риторикой. Ранее она работала в логистической компании MAN-TESS Tranzits, которая сотрудничала, в том числе, с российскими компаниями.
Инцидент уже вызвал реакцию правозащитников и представителей русскоязычной общины Латвии. Пользователи соцсетей осуждают поведение Валайне, считая его проявлением ксенофобии и дискриминации по языковому признаку.
По последним сведениям, в отношении Валайне могут начать проверку на предмет разжигания вражды. Официальные лица пока не прокомментировали ситуацию.
Читайте также: