Металлические качели упали и пробили голову ребенку в Усолье-Сибирском
В Усолье-Сибирском металлические качели рухнули и пробили голову шестилетнему ребенку. Инцидент случился в сквере на улице Толбухина. Об этом информирует Telegram-канал Babr Mash.
Медики срочно увезли мальчика в больницу. Врачи на сутки ввели пациента в искусственную кому. После этого хирурги провели операцию и восстановили череп. Сейчас ребенок находится в отделении нейрохирургии. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Сотрудники СК опрашивают родителей, представителей администрации и людей, чья работа связана с обслуживанием качелей.
