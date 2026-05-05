В Калужской области три человека пострадали при обрушении стены общежития
Три человека пострадали при частичном обрушении стены несущих конструкций общежития в Калужской области. Об этом в личном блоге сообщил глава округа Вячеслав Парфёнов.
Утром во вторник, 5 мая, в Малоярославце в общежитии по адресу ул. Фрунзе, д. 13 произошло частичное обрушение крыши и двух стен на третьем этаже из-за утечки бытового газа. Все жители здания эвакуированы. В результате инцидента пострадали три человека, среди которых оказалась женщина. Спасатели оперативно извлекли ее из-под обломков, пояснил Парфёнов.
По его информации, у пострадавшей диагностированы повреждения нижних конечностей и черепно-мозговая травма. Её доставили в окружную центральную районную больницу. На месте происшествия развёрнут оперативный штаб.
