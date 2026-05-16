Пенсионерка заполнила заявку в домовом чате и потеряла деньги с машиной

16 мая 2026, 15:50

Пенсионерка из Кемерово потеряла 3,6 млн рублей из-за мошенников в домовом чате

Фото: istockphoto/Diy13

В Кемерово 68-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников после участия в поддельном опросе в общедомовом чате. Женщина перешла по ссылке в сообщении о голосовании по установке шлагбаума и оформила заявку на отказ, пояснили в пресс-службе областного МВД.





Вскоре ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Звонившая заявила, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломали, и для предотвращения хищения средств необходимо передать сбережения специалисту якобы для «декларирования».



Жертва отдала деньги курьеру, а на следующий день продала принадлежащий ей Hyundai Creta почти за два миллиона рублей и перевела полученную сумму через банкомат на счета аферистов. Общий ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.



Осознав произошедшее, женщина обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело, ведется розыск подозреваемых. Им грозит до десяти лет лишения свободы.



