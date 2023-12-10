Суд вынес приговор отцу школьницы, стрелявшей в брянской гимназии

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Отца восьмиклассницы, утроившей стрельбу в брянской гимназии, арестовали на два месяца. Такой приговор выдвинул Советский районный суд Брянска.
Напомним, что 7 февраля 14-летняя ученица брянской гимназии №5 принесла в учебное заведение охотничье ружьё своего отца, из которого произвела несколько выстрелов. В результате она убила свою одноклассницу и ранила пятерых учеников. После этого покончила с собой.
Заседание в суде проходило в закрытом формате.
Дмитрия Афанаскина обвинили в небрежном хранении оружия и доведения несовершеннолетней дочери до самоубийства.
В своё оправдание отец девочки сообщил, что жил ради своих дочерей (у стрелявшей Алины есть сестра-двойняшка Дарья) и всегда относился к ним хорошо. А также добавил, что хотел продать ружьё, но не успел.
Также подсудимый попросил не лишать его свободы, поскольку это полностью уничтожит семью.
Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля.
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Заседание в суде проходило в закрытом формате.
В своё оправдание отец девочки сообщил, что жил ради своих дочерей (у стрелявшей Алины есть сестра-двойняшка Дарья) и всегда относился к ним хорошо. А также добавил, что хотел продать ружьё, но не успел.
Также подсудимый попросил не лишать его свободы, поскольку это полностью уничтожит семью.
Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова