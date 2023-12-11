Россиянка под действием наркотиков подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью

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В подмосковном Красногорске женщина в состоянии наркотического опьянения подожгла дом и погибла в пожаре вместе с матерью. От пожара пострадали ещё три соседних дома.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 57-летний мужчина легли спать со своей 51-летней супругой, как вдруг услышали крики 29-летней дочки. Она держала в руках два кухонных ножа и, по словам отца, с криками требовала сказать правду, а если все промолчат, то сгорят. Родители попытались угомонить дочь, отняли у нее ножи, но в доме потух свет и повалил густой дым. Девушка уже подожгла помещение, огонь по которому быстро распространился.
Мужчине удалось спастись, выпрыгнув из она второго этажа, его госпитализировали с резанными ранами тела и рук. Мужчина отметил, что его дочь употребляла наркотики и подожгла дом в стостянии опьянения. Дочь и жена выбраться из горящего здания не смогли.
Отмечается, что пожар повредил три соседних дома, всего было эвакуировано 15 человек.
Проводится проверка.
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