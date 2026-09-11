Пенсионерку, увязшую в болоте рядом с медведями, спасли в Свердловской области
В Свердловской области эвакуировали пенсионерку, которая увязла в болоте, пока собирала грибы. Об этом информирует Е1.
В Режевском районе 81-летняя женщина отправилась в лес за грибами и заблудилась. Она не растерялась и сразу же связалась со спасателями, передав им своё местоположение. Специалисты, получив информацию, начали активные поиски.
Сначала в лес отправились трое полицейских, а затем двое сотрудников поисково-спасательного отряда. Однако их путь был прерван встречей с медведицей и её детёнышем. В это время пенсионерка продолжала оставаться на месте, ожидая помощи.
Узнав о медведях, спасатели решили эвакуировать своих коллег. За пострадавшей отправили вертолёт, принадлежащий организации «ЛизаАлерт». Вскоре пожилой женщине помогли выбраться на сушу и добраться до воздушного судна.
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