Пенсионерку, увязшую в болоте рядом с медведями, спасли в Свердловской области

11 сентября 2026, 12:25

Е1: на Урале спасли пенсионерку, застрявшую в болоте рядом с медведями

Фото: iStock/avtk

В Свердловской области эвакуировали пенсионерку, которая увязла в болоте, пока собирала грибы. Об этом информирует Е1.