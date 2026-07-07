Пенсионерку заперли в магазине на Урале
В Челябинске 73-летнюю пенсионерку случайно заперли на ночь в супермаркете «Пятерочка». Об этом пишет 74.ru.
Инцидент произошел вечером в субботу, 4 июля, в магазине на улице Новороссийской. Сотрудники, спешившие закрыть смену, не заметили женщину, которая медленно передвигалась между стеллажами.
О случившемся рассказала дочь пострадавшей Евгения. По ее словам, мать позвонила ей в 22:28 и сообщила, что не может покинуть пустой магазин — все выходы были заблокированными.
Пенсионерка едва держалась на ногах и имеет множество возрастных проблем со здоровьем. К счастью, в этот раз она не забыла дома мобильный телефон, что бывает с ней часто.
Дочь немедленно связалась с отцом, вызвала полицию и сама направилась к магазину. У входа уже находились отец и два сотрудника охранной фирмы в служебной машине. Они сообщили, что связались с директором, но тот не спешил приезжать на место. В итоге женщина провела взаперти около часа.
Только в 23:30 на помощь прибыла продавец с ключами. Она пояснила, что магазин закрывала администратор, которая к тому моменту уже уехала за город. Евгения выразила недоумение, как можно было не заметить пожилого человека в помещении, оснащенном системой видеонаблюдения.
В сети магазинов «Пятерочка» подтвердили факт происшествия и принесли извинения пострадавшей. В компании заявили, что к администратору, нарушившему правила безопасности и внутренние регламенты, применят дисциплинарные меры. Также во всех торговых точках Челябинска уже проводятся внеплановые инструктажи с персоналом и ужесточили контроль за соблюдением установленных норм.
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