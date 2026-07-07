Пенсионерку заперли в магазине на Урале

07 июля 2026, 21:03

73-летнюю пенсионерку случайно заперли в челябинской «Пятерочке»

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Челябинске 73-летнюю пенсионерку случайно заперли на ночь в супермаркете «Пятерочка». Об этом пишет 74.ru.