В Москве годовалый ребёнок съел лаваш с плесенью из магазина «Пятерочка»
В Москве годовалый ребёнок съел купленный в магазине «Пятерочка» лаваш с плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отец малыша рассказал, что накануне приобрёл армянский лаваш премиум-класса в сетевом магазине «Пятерочка» на Проспекте Мира. Мужчина отметил, что никто не предполагал, что лепёшка, которую купили специально для ребёнка, окажется испорченной.
Родители заметили плесень только после того, как малолетний съел несколько кусочков. Отец и мать мальчика возмутились произошедшим и обратились в службу поддержки «Пятерочки». Помимо этого, родители направили жалобу в Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось об инциденте в Туле, где ребёнок отравился соком «ФрутоНяня» с плесенью внутри.
