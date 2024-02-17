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В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, в начале февраля примерно в 12 ночи женщина захотела покурить сигарету на кухне. Но сделала она это крайне неосторожно, что на ней загорелась кофта. Самостоятельно убить пламя ей не удалось. На крики прибежала соседи, которые вызвали скорую помощь и помогли ей потушить огонь.
Женщину госпитализировали с сильными ожогами. Спустя 10 дней москвичка скончалась, не приходя в сознание.
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Алина Юрчак