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В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку

17 февраля 2024, 18:36
Фото: istock / peterscode

Фото: istock / peterscode

В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По информации канала, в начале февраля примерно в 12 ночи женщина захотела покурить сигарету на кухне. Но сделала она это крайне неосторожно, что на ней загорелась кофта. Самостоятельно убить пламя ей не удалось. На крики прибежала соседи, которые вызвали скорую помощь и помогли ей потушить огонь.

Женщину госпитализировали с сильными ожогами. Спустя 10 дней москвичка скончалась, не приходя в сознание.


Ранее сообщалось, что следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге вскрыли цепочку незаконных продаж оружия, похищенного из зоны спецоперации
В Санкт-Петербурге задержали сбытчиков похищенного из зоны СВО оружия
17 февраля 2024, 18:54

Фото: istock / Diy13

Жителям Петербурга грозит до 15 лет тюремного заключения за сбыт оружия, похищенного из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По информации сотрудников правоохранительных органов, 50-летний мужчина, служивший по контракту украл 21 гранату и попросил знакомого, также контрактника, отвезти их в Петербург.

Как рассказал источник, адресатом оказался еще один товарищ первого отправителя, который должен был некоторое время хранить опасный груз дома. Сейчас троих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело ст. 222.1 (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ. Теперь военнослужащим грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о пострадавших от взрыва в спортшколе в Мелитополе
СК РФ: несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе в Мелитополе
17 февраля 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Несколько человек пострадали при взрыве в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь. Об этом сообщается Telegram-канале следственного управления СК РФ по Запорожской области.
Ранее появилась информация, что в школе прогремел взрыв.

В управлении ведомства подчеркнули, что причиной взрыва стало случайное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомёта, который демонстрировали вместе с другими образцами различного вооружения.

Отмечается, что несколько человек получили незначительные травмы. Им сразу же оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники управления СК проводят проверку по факту инцидента.

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#взрыв
#пострадавшие
#днр
#следственный комитет
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Baza: В Пулково задержана тату-мастер, обвиняемая в оскорблении чувств верующих
17 февраля 2024, 17:33

Фото: istock / zamrznutitonovi

В питерском аэропорту Пулково задержали тату-мастера по обвинению в оскорблении чувств верующих. Дарья била татуировки с религиозной символикой, котами и аниме. Члены движения «Сорок сороков» пожаловались на деятельность девушку в Следственный комитет.

Утром 17 февраля мастер планировала совершить вылет в Ереван, но была задержана силовиками.

По данным Телеграм-канала Baza, против девушки возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ. После допроса Дарью отпустили под подписку о невыезде. Она подтвердила, что набивала такие татуировки.

Ранее сообщалось, что в Казани ветеринары скрывают причину смерти кота после чистки зубов в ветклинике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#религия
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В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО
17 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Полиция задержала в Санкт-Петербурге местного жителя, который написал оскорбительные слова об СВО на стенах трёх домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Отмечается, что 21 января в отделение полиции Калининского района города поступили сообщения о том, что на стенах храма, Политехнического музея и церкви при нём появились оскорбительные надписи о проведении Россией спецоперации на Украине. При этом две последние постройки признаны историческими памятниками.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий неподалеку от мест совершения правонарушений. 14 февраля его задержали.

В отношении петербуржца возбуждено два уголовных дела о вандализме и повреждении объектов культурного наследия.

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#вандализм
#сво
#уголовное дело
#санкт-петербург
#полиция
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Кот умер во время чистки зубов в ветклинике, ветеринары скрывают причину смерти
В Казани девушка обвинила ветклинику в убийстве своего кота
17 февраля 2024, 14:56

Фото: istock / Dacharlie

В Казани девушка обвинила ветклинику в смерти своего кота, которого она привела им на чистку зубов. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Мария оставила кота Бата на операцию в ветклинике «Ветэксперт». Через пару часов ей сказали, что у животного остановилось сердце, не пояснил причину смерти. Как рассказала хозяйка, ее животное было здоровое, она постоянно проводила ему чекапы, УЗИ. Мария прибежала в ветклинику, где ветеринары начали ее «футболить», когда она пыталась выяснить, что произошло с любимцем.

Один ветеринар проболтался, что коту после анестезии успели почистить одну сторону рта, удалили два зуба, после чего он скончался. Официально в эпикризе из ветклиники написали две строчки, что сердце кота остановилось через 20 минут после начала операции.

Женщине так и не удалось выяснить праву. Как утверждает Мария, руководство ветеринарной клиники запретило врачам общаться с ней на тему случившегося. Запись с видеокамер ей тоже не предоставили.

Девушка готовит обращение в суд.

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#узи
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#коты
#животные
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Самолёт вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту
17 февраля 2024, 14:49

Фото: iStock/Marcus Millo

Российский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за пожара на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что об инциденте на борту стало известно через несколько минут после взлёта, о чём командир самолёта сообщил диспетчерам.

Затем лайнер сделал несколько кругов над Московской областью и благополучно вернулся в Шереметьево спустя 20 минут после взлёта.

Спустя четыре часа все пассажиры самолёта смогли вылететь в Стамбул другим рейсом.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево приземлился самолёт в отказавшим двигателем.

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#самолет
#возгорание
#шереметьево
#москва
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В Мелитополе эвакуировали спортивную школу после взрыва во время соревнований
МЧС: в спортивной школе в Мелитополе прогремел взрыв
17 февраля 2024, 14:38

Фото: istock / matimix

Посетители спортивной школы в Мелитополе были эвакуированы после того, как во время соревнований в здании произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС.

«В мелитопольской спортивной школе прозвучал хлопок. В ДЮСШ №3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщают в оперативных службах региона.
Инцидент произошел примерно в 13:00, сведенья о происшествии утоняются.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, во время ЧП на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

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#школы
#мчс
#взрыв
#инцидент
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Mash: четвероклассника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы
17 февраля 2024, 14:27

Фото: istock / Evgenia Sholohova

Мальчика засосало в снегоуборочный комбайн на севере Москвы. Как сообщает Телеграм-канал Mash, в день инцидента выпала месячная норма осадков, из-за чего была плохая видимость.

11-летний Кирилл М. возвращался домой после уроков. Навстречу ему ехал снегоуборочная машина, но ребенок был очень увлечен видами Войковского района, что не заметил, как попал под щётку машины. Водитель вызвал бригаду скорой помощи. Медики отвезли школьника в больницу и зашили рваную рану правой голени.

Ранее стало известно, что Новосибирске задержали мать младенца, которая завернула его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медики
#машины
#машина
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Невеста участника спецоперации купила на его деньги дорогой автомобиль и скрылась
В Петербурге участник СВО заявил в полицию на невесту, сбежавшую на его машине
17 февраля 2024, 13:44

Фото: istock / Creative Credit

В Санкт-Петербурге участник СВО обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь найти его бывшую невесту. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал военнослужащий, женщина часто изменяла ему, но он ее прощал. Незадолго до инцидента пара решила приобрести подержанную машину марки Audi на средства военного. Мужчина не мог принимать участие в сделке из-за перелома ноги, поэтому он предположил, что все дела сделает его возлюбленная.

В результате женщина купила машину стоимостью около миллиона рублей и скрылась. Бывшему партнеру женщина прислала его банковскую карту, на балансе которой осталось 53 тысячи рублей. До инцидента там находилось 2 миллиона рублей.

Сейчас женщину ищет полиция.

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#сво
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