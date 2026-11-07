Пенсионеру «перерасчитали» выплаты на 3 млн рублей

07 ноября 2026, 22:59

В Твери мошенники обманули 86-летнего пенсионера на 3 млн рублей

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Твери возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении 86-летнего пенсионера. Пожилой мужчина лишился всех сбережений, став жертвой телефонных аферистов, сообщили в МВД.