Пенсионеру «перерасчитали» выплаты на 3 млн рублей
В Твери возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении 86-летнего пенсионера. Пожилой мужчина лишился всех сбережений, став жертвой телефонных аферистов, сообщили в МВД.
По данным пресс-службы, схема обмана началась со звонка якобы из социального фонда. Пенсионера пригласили в учреждение для перерасчёта выплат и под предлогом подготовки документов выманили у него паспортные данные.
В дальнейшем неизвестные, представлявшиеся аналитиками экономической безопасности и сотрудниками силовых структур, в ходе серии телефонных разговоров убеждали мужчину доказывать непричастность к Украине. Для этого, по словам звонивших, необходимо было передать все сбережения в Счётную палату.
Поверив лжеследователям, тверичанин собрал 3 022 000 рублей, уложил деньги в красный пакет и передал курьеру во дворе своего дома. После получения средств мошенники перестали выходить на связь, а использовавшиеся ими номера оказались неактивными.
Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
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