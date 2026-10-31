В Москве мошенники «купили» у россиянина два iPhone Duo

31 октября 2026, 19:10

В Москве мужчина продал два iPhone Duo мошенникам и потерял 550 тысяч рублей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Москве мужчина лишился двух новых складных смартфонов iPhone Duo, став жертвой мошенницы с поддельным чеком о переводе. Об этом сообщает «Лента.ру».