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В Москве мошенники «купили» у россиянина два iPhone Duo

В Москве мужчина продал два iPhone Duo мошенникам и потерял 550 тысяч рублей
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Москве мужчина лишился двух новых складных смартфонов iPhone Duo, став жертвой мошенницы с поддельным чеком о переводе. Об этом сообщает «Лента.ру».



По информации источника, потерпевший получил телефоны из Китая и выставил их на продажу на популярной онлайн-площадке. Вскоре с ним связалась женщина, которая договорилась о сделке.

На встречу вместо покупательницы приехал мужчина. Он забрал коробки со смартфонами, а женщина в это время удаленно отправила продавцу скриншот о переводе 550 тысяч рублей.

Однако позже обманутый гражданин проверил баланс и обнаружил, что деньги на счет так и не поступили. Он понял, что присланный чек оказался подделкой, и обратился в полицию.

Никита Кротов

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