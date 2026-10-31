В Москве мошенники «купили» у россиянина два iPhone Duo
В Москве мужчина лишился двух новых складных смартфонов iPhone Duo, став жертвой мошенницы с поддельным чеком о переводе. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информации источника, потерпевший получил телефоны из Китая и выставил их на продажу на популярной онлайн-площадке. Вскоре с ним связалась женщина, которая договорилась о сделке.
На встречу вместо покупательницы приехал мужчина. Он забрал коробки со смартфонами, а женщина в это время удаленно отправила продавцу скриншот о переводе 550 тысяч рублей.
Однако позже обманутый гражданин проверил баланс и обнаружил, что деньги на счет так и не поступили. Он понял, что присланный чек оказался подделкой, и обратился в полицию.
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