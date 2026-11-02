Стало известно, как мошенники создают ощущение срочности для обмана россиян

02 ноября 2026, 11:10

Доцент Щербаченко: срочность и эмоции — главные инструменты мошенников

Фото: Istock/NanoStockk

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что мошенники продолжают успешно обманывать россиян, применяя проверенные скрипты и отработанные схемы психологического воздействия.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, чтобы человек не успел обдумать ситуацию в ходе диалога.

«Также мошенники используют типичные «крючки» и скрипты. Существует набор фраз и схем, которые выдают злоумышленники почти сразу: «безопасный счёт», «ваш аккаунт взломан», «внезапные бонусы» или «компенсации». Аферисты присылают сомнительные ссылки: предлагают перейти по ним якобы для «безопасной сделки», — рассказал доцент.