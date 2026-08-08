08 августа 2026, 05:11

В Австралии женщина-опекун с компанией жестоко избила подростка и оставила его в лесу

Фото: iStock/feri ferdinan

В Австралии полиция задержала женщину-опекуна и шестерых её сообщников, которые жестоко расправились с 17-летним подростком. Они избили, связали и бросили свою жертву в лесу, сообщает 7News.