Женщина-опекун с компанией жестоко избила подростка и оставила его в лесу
В Австралии полиция задержала женщину-опекуна и шестерых её сообщников, которые жестоко расправились с 17-летним подростком. Они избили, связали и бросили свою жертву в лесу, сообщает 7News.
Инцидент случился в конце июля. Юношу случайно обнаружил прохожий — тот лежал в лесном массиве, обездвиженный пластиковыми стяжками. По оценкам врачей, избиение произошло как минимум за пять часов до того, как молодому человеку нашли помощь. У него диагностировали многочисленные переломы — специалисты уже провели необходимую операцию, пациент идет на поправку.
Инициатором нападения, издевательств и пыток выступила 40-летняя женщина-опекун — предварительно, она испытывала к пострадавшему неприязнь. Преступница привлекла к расправе ещё шестерых человек, в том числе троих мальчиков 13–14 лет. В настоящее время всех участников инцидента задержали. Расследование продолжается, правоохранители стремятся выяснить точные обстоятельства и причины случившегося.
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