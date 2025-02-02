Пентагон разгласил имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет

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Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом стало известно после соответствующего заявления ведомства.
«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказано в заявлении.
Как оказалось, Лобах не принимала участие в боевых действиях, при этом она имела награды «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне». Напомним, что ранее Пентагон опубликовал имена только двоих членов экипажа вертолета, которыми стали 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда. Имя Лобах не было названо по требованию семьи капитана.
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