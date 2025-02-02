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Пентагон разгласил имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом стало известно после соответствующего заявления ведомства.


«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказано в заявлении.

Как оказалось, Лобах не принимала участие в боевых действиях, при этом она имела награды «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне». Напомним, что ранее Пентагон опубликовал имена только двоих членов экипажа вертолета, которыми стали 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда. Имя Лобах не было названо по требованию семьи капитана.

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#самолет
#сша
#вертолёт
#пентагон
#военные
Директора школы в Дагестане отстранили от работы из-за драки учителей
02 февраля 2025, 00:41

Фото: iStock/Zhang Shu

Директор школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана был временно отстранен от работы после драки между учителями. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — рассказали в администрации.

Поводом для отстранения директора и проверки стала драка между учителями в школе. Видо потасовки распространялось в дагестанских telegram-каналах. Есть информация об одной пострадавшей ученице.

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#драка
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#школы
#администрация
#школьница
#дагестан
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WSJ: разбившийся военный вертолет в Вашингтоне являлся «такси» для VIP-персон
02 февраля 2025, 00:30

Фото: iStock/camptoloma

Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk являлся «такси» для VIP-персон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Вертолет армии США Black Hawk <…> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишут в издании.

Столкновение вертолета и самолета возобновило обсуждение вопроса о выполнении роли такси в перегруженном авиапространстве Вашингтона. Напомним, что вечером 29 января в происшествии погибло 67 человек, в числе который были российские спортсмены.

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#самолет
#сша
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#крушение
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Полиция Одессы обнаружила годовалого ребенка в холодильнике
01 февраля 2025, 22:35

Фото: iStock/ Aleksandr Potashev

В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы, сообщили украинские СМИ.
Полицейские выяснили, что еще в квартире проживают двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер женщины с уголовным прошлым.

Обстоятельства смерти несовершеннолетнего еще уточняются. Дочь украинки уже забрали из семьи, девочка пребывает в медицинском учреждении.

Уточнялось, что ближайшее время будет возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство малолетнего ребенка».

Ранее сообщалось, что в российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину. Сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.

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Мать погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Вадима Наумова: «Его нашли, опознали, достали. Стараюсь держаться, но это очень тяжело»
Мать погибшего фигуриста Вадима Наумова рассказала о потере сына в авиакатастрофе
01 февраля 2025, 22:01

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США. Его сын прибыл на место трагедии.
На этой неделе в США произошла страшная трагедия: пассажирский самолёт столкнулся в воздухе с военным вертолётом. На борту находились несколько десятков пассажиров, в том числе титулованные спортсмены. В числе погибших были и российские фигуристы. В субботу было найдено тело Вадима Наумова, а накануне – его жены Евгении Шишковой.

У пары остался 23-летний сын, который тоже занимается фигурным катанием и уже является чемпионом США. В связи с потерей родителей он на время приостановит свою спортивную деятельность и пропустит Чемпионат четырёх чемпионов.

Изначально парень должен был лететь вместе с родителями, но по стечению обстоятельств ему пришлось вылететь другим рейсом. Это спасло ему жизнь.

«К счастью, их сын Максюша остался жив! Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы все узнать. Это все ночью произошло, темно, вся река покрыта льдом», – сообщила его бабушка, мать Вадима Наумова.
Отец спортсмена тоже сильно переживает за гибель сына и его супруги. Недавно мужчина перенёс инсульт, поэтому родственники опасаются, как бы переживания не сказались на его здоровье.

«Когда звонил сыну в последний раз, то уже не дозвонился. Он разбился. А до этого он мне сам звонил, говорил, что улетает на те самые соревнования. Он был в прекрасном настроении. Ничего не предвещало», – отметил Владимир Наумов.
Трагедия произошла 29 января в Вашингтоне. На борту также находилась 59-летняя Инна Волянская, которая в последние годы проживала в США и тренировала юных спортсменов. Она летела на соревнования вместе с учениками.

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В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане
01 февраля 2025, 19:32

Фото: iStock/Dzurag

В Башкирии 13-летняя школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане, материлась и показывала средний палец, параллельно снимая все на видео. Об этом сообщает МВД Башкирии. В отношении девочки, как отмечается, составили протокол.
«Сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол на 13-летнюю школьницу. <…> Полицейские также провели беседу со школьницей и ее родителями», — сообщили RT в МВД Башкирии.
В то же время в московском Строгино 11-летняя школьница ударила ножом свою бабушку, которая не отпустила ее гулять. После этого, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь. Пенсионерка скончалась в больнице.
«Она хотела пойти гулять, а бабушка не отпускала ее, так как к 17:00 к ней должен был прийти репетитор», — приводят слова источника.
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#полицейские
#девочка
#школьница
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Яблоки от яблонь: В гимназии Екатеринбурга подрались матери двух проблемных второклассников
Матери проблемных детей подрались в элитной гимназии в Екатеринбурге
01 февраля 2025, 18:49

Фото: istockphoto/tristan4e

В екатеринбургской элитной гимназии подрались матери двух проблемных второклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.
Гимназия номер 94 считается очень престижной в областном центре. Между двумя матерями её учеников в здании гимназии произошла словесная перепалка, в разгар которой одна из них назвала другую «пьянчугой». Оскорбленная сторона решила выяснить отношения посредством кулаков, завязалась драка.

Охранник вызвал Росгвардию. Родители других детей были шокированы увиденным, а ставшие свидетелями женской драки школьники сильно перепугались.

Сыновья обеих женщин учатся в одном классе. На обоих школьников написано множество заявлений от учителей и других родителей за срывы уроков, нецензурную брань, оскорбления, нанесение физических увечий девочкам, распитие энергетиков и поедание чипсов во время уроков. Теперь понятно, в кого пошли детки.

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#драка
#школьники
#родители
#отношения
#екатеринбург
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Хоррор на Гоа: На российских туристов напали с мачете
В Индии двое громил с мачете напали на семейную пару из России
01 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto/undefined undefined

На российских туристов, муж и жену, в Индии напали неизвестные, вооружённые мачете. В результате у мужчины оказались сильно порезаны лицо и шея.
Как сообщает SHOT, два дня назад семейная пара путешественников из Казани разлила палатку на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет на берегу моря. Ночью супруги проснулись от того, что кто-то светит фонариком в палатку. Мужчина вышел наружу и увидел двух местных жителей, вооруженных мачете.

Сначала местные только накричали на россиян и ушли. Супруги вернулись в палатку спать, но их вновь разбудил яркий свет — громилы вернулись. Россиянин открыл палатку, один из индусов набросился на него и попал огромным ножом по челюсти, уху и шее, после чего мужчины скрылись.

Россиянин с женой убежали в поисках машины, чтобы ехать в больницу: муж был весь с крови и с глубокими ранами. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью ничего не угрожает. О том, начала ли доблестная индийская полиция проверку по поводу инцидента, не сообщается.

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#полиция
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Baza: Упавшая часть ракеты лишила света и воды 540 домов в Липецкой области
01 февраля 2025, 16:50

Фото: istockphoto/istockphoto

Утром 1 февраля жители одной из деревень в Елецком районе Липецкой области услышали сильный грохот. После этого в их домах пропали свет, вода, а кое-где — даже мобильная связь.
В поле местные увидели огромную воронку и подумали, что это — след вражеской ракеты или беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал Baza. Позже ситуацию прояснили в пресс-службе регионального правительства.

По сообщению властей, электроснабжение в населённом пункте было нарушено в результате падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Пострадавших нет. В настоящее время аварийные бригады энергетиков занимаются восстановлением электро- и водоснабжение в 540 домах.

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#водоснабжение
#ракеты
#липецкая область
#электричество
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Увезли к цыгану-жениху? Подробности похищения 13-летней школьницы под Тюменью, что на самом деле произошло с семиклассницей
01 февраля 2025, 16:42

Фото: iStock/m-gucci

Новость о похищении 13-летней школьницы под Тюменью облетела все федеральные СМИ. 31 января семиклассница села в серую Kia Rio возле школы и больше не выходила на связь. Свидетели рассказали о случившемся директору, которая впоследствии сообщила сотрудникам правоохранительных органов и родителям.
Подробности похищения несовершеннолетней девушки из села Княжево Тюменского района читайте в материале «Радио 1».

Не все так просто


Фото: iStock/Jedraszak

Дело в том, что юная Саша живет с родителями, братьями и сестрами. Мама девочки Ольга — русская, а у папы Дмитрия есть цыганские корни. За пару недель девушка начала с кем-то активно переписываться, мама это заметила, но с кем именно общается дочь, уточнять не стала. Накануне своего исчезновения девочка поделилась с подругами, что нашла себе «жениха» через приложение и теперь очень волнуется перед встречей с ним.

В день похищения Александру караулили возле школы двое мужчин цыганской национальности. После уроков из здания школы вышли три подруги, среди них была 13-летняя Саша. На кадрах, которые были обнародованы Следственным комитетом, запечатлено, как девочки находились у входа. После семиклассница отошла от одноклассниц и направилась к молодому человеку в капюшоне, который вышел из машины. Незнакомец взял девочку под руку, усадил в автомобиль и увез ее в неизвестном направлении.

Серая Kia Rio в розыске


В этот же день в Тюменской области объявили в розыск транспортное средство с регистрационными знаками номер 290. Сотрудники полиции попытались проверить соцсети девочки, но все переписки оказались стерты. Телефон девочки был недоступен после того, как она села в машину. В ходе расследования предполагалось, что Александру хотят насильно выдать замуж. К розыску девочки присоединилась общественная организация цыган «Штар».

«Председатель Гена Виноградов подчеркнул, что местные жители – молдавские цыгане не имеют к пропаже ребенка никакого отношения. Сейчас он разбирается по своим каналам, обзванивает общины по всей стране», — сообщали в информационном центре Правительства Тюменской области.

В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео

Найдена в Саратове


Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Оперативникам удалось вычислить направление движения серой Kia Rio, на которой увезли девочку. Спустя почти двое суток пропавшую школьницу нашли в Саратовской области, у города был введен план «Перехват». Почти в двух тысячах километрах от дома девочки автомобиль был остановлен саратовскими сотрудниками Госавтоинспекции. Все пассажиры автомобиля, включая несовершеннолетнюю, в настоящее время находятся в отделении полиции. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей инцидента.

«Такое распространено не только среди цыган, но и в других этнических группах населения нашей большой страны, да и не только нашей. С точки зрения обычаев — всё нормально, это исторические традиции, право на самоопределение и часть охраняемой культуры. Но всё это хорошо только тогда, когда все стороны не против, включая невесту. А также при условии адекватного и должного к ней отношения во время обряда. По сути, это такой квест или игра на старый лад. Если же родители похищенной девушки напишут заявление в полицию — это повод для возбуждения уголовного дела с внушительными сроками наказания — от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Так что «жениху» может грозить реальный срок за подобные действия», — цитирует слова руководителя юридического департамента московской коллегии адвокатов Никиты Тарновского aif.ru.

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